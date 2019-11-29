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  4. На Сицилии начали продавать дома за один евро

На Сицилии начали продавать дома за один евро

, 7:59 | Ниса Мурзанаева Видео 173

Главное требование к покупателю — залог в 2,5 тысячи евро.

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Фото, видео: www.globallookpress.com / Di Rosa, G., BAO, Bahnmueller, Walter Bibikow

В небольшом итальянском городке на Сицилии начали продавать дома всего за один евро. Такую политику местные власти ведут, чтобы побудить как можно больше людей переехать в этот район.

Город Бивона расположен на юге Италии. Численность проживающих в коммуне составляет около четырех тысяч человек, что вдвое меньше, чем 40 лет назад. Благодаря подобной «распродаже» жилья власти ведут борьбу с сокращением населения, сообщает The Sun.

Каких-либо ограничений по поводу использования приобретенного жилья нет. Новый владелец может организовать в помещении любой бизнес: открыть офис, сдавать дом в аренду, заняться торговлей и прочим.

Однако большинство зданий в Бивоне очень старые и требуют серьезных капиталовложений. Для этого местные власти выдвинули требование — покупатель должен иметь на счету не менее 2,5 тысяч евро, чтобы оставить их в качестве залога. Это гарантирует, что он произведет ремонт.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что еще в одном городке на острове Сицилия продают дома по подобной программе. Около ста заброшенных домовладений в Муссомели выставлены на продажу за один евро.

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