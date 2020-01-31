Бургер и картошку, пожалуйста! Российские звезды рассказали о любимом фастфуде

Ровно 30 лет назад — 31 января 1990 года — в России открылся первый ресторан McDonald’s. С тех пор фастфуд не потерял своей популярности среди потребителей — однако каждому из любителей картошки фри хорошо известно о ее губительном влиянии на организм. Принципиальный отказ от такого питания стал своего рода диетическим трендом, которому следуют многие знаменитости. Сайт Teleprogramma.pro узнал у российских звезд, позволяют ли себе знаменитости нарушение запрета на фастфуд и как часто они это делают.

Например, Анна Семенович призналась, что время от времени ест бургеры, но только в хороших ресторанах, где котлеты готовят из мяса высшего сорта. А вот картошка фри для нее — продукт неприемлемый.

Актриса Екатерина Архарова тоже оказалась любительницей гамбургеров — это блюдо она назвала любимым в меню McDonald’s. Однако современным ресторанам быстрого питания звезда не особенно доверяет и старается наслаждаться вредными лакомствами в проверенных местах.

Возлюбленная Максима Виторгана — актриса Нино Нинидзе — призналась, что время от времени позволяет себе быстрый перекус в McDonald’s, однако не испытывает к такой пище симпатии. Главный критерий к выбору блюда — цвет. По словам Нино, «еда не должна быть непонятного цвета». И, несмотря на то, что сама Нинидзе иногда включает в меню на день фастфуд, своего ребенка она никогда не отведет на обед в ресторан быстрого питания.

Самое удивительное признание сделал Леонид Якубович — символ российских телевикторин ни разу за 30 лет не был в легендарной сети ресторанов и не пробовал ничего из их меню.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что особую любовь к фастфуду продемонстрировал и нынешний президент Украины — Владимир Зеленский.