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Конгресс США одобрил законопроекты, ограничивающие право Трампа вести войну с Ираном

, 7:27 Эфирная новость 23

Глава Белого дома намерен наложить вето на эти законопроекты.

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Фото, видео: www.globallookpress.com / Oliver Contreras; 5-tv.ru

Конгресс США запретил Дональду Трампу воевать с Ираном. Палата представителей большинством голосов одобрила закон о блокировке финансирования боевых действий против Тегерана без одобрения парламента. Кроме того, конгрессмены провели еще одну инициативу, которая ограничивает полномочия главы Белого дома. Это право использовать военную силу в Ираке, которое получил еще президент Джордж Буш в 2002 году. Администрация Трампа использовала это разрешение недавно для нанесения ударов по иранским целям на территории Багдада. И отказываться так легко от этой привилегии лидер США не собирается — на решение Конгресса он обещает наложить вето.

Ранее 5-tv.ru сообщал о том, как Дональд Трамп столкнул лбами палестинцев и израильтян.

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