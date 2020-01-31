Конгресс США одобрил законопроекты, ограничивающие право Трампа вести войну с Ираном

Конгресс США запретил Дональду Трампу воевать с Ираном. Палата представителей большинством голосов одобрила закон о блокировке финансирования боевых действий против Тегерана без одобрения парламента. Кроме того, конгрессмены провели еще одну инициативу, которая ограничивает полномочия главы Белого дома. Это право использовать военную силу в Ираке, которое получил еще президент Джордж Буш в 2002 году. Администрация Трампа использовала это разрешение недавно для нанесения ударов по иранским целям на территории Багдада. И отказываться так легко от этой привилегии лидер США не собирается — на решение Конгресса он обещает наложить вето.

Ранее 5-tv.ru сообщал о том, как Дональд Трамп столкнул лбами палестинцев и израильтян.