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ПАСЕ приняла резолюцию с претензиями к России

, 8:08 | Анастасия Игонина 167

В документе РФ причисляется к сторонам Минских соглашений, в число которых не входит.

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Фото, видео: www.globallookpress.com / Elyxandro Cegarra, Elyxandro Cegarra, Bruno Rocha, Council of Europe

Депутаты ПАСЕ — Парламентской ассамблеи Совета Европы — поддержали резолюцию касательно выполнения странами обязательств перед Советом Европы в прошедшем году. Однако в тексте документа содержится формулировка, относящаяся непосредственно к России и вызывающая ряд противоречий.

В частности, резолюция требует от РФ выполнения минских соглашений как одной из сторон.

«Россия должна в полной мере выполнять минские соглашения, стороной которых она является», — значится в тексте.

Однако, как отмечает член российской делегации в ПАСЕ, депутат Госдумы Николай Рыжак, это не совпадает с позицией Совета Безопасности ООН. РФ не относится к числу участников минских соглашений.

«Зачем нам вступать в противоречие с Советом Безопасности ООН, принимая эту поправку?» — спрашивает чиновник.

При этом, отмечает Рыжак, даже зачитывавший доклад по резолюции парламентарий Роджер Гейл усомнился в том, что такую формулировку можно считать юридически корректной. Но несмотря на это Москва сделает все от нее зависящее, чтобы минские договоренности соблюдались.

Стоит отметить, что резолюция была фактически продавлена при низком кворуме. Из 312 депутата ассамблеи за документ проголосовали только 49 человек. Еще 17 парламентариев были против, а трое воздержались.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что ПАСЕ ратифицировала полномочия российской делегации в ассамблее в полном объеме.

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