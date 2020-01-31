«Живот срочно подтягивать»: располневшую Борисову пристыдили за пляжное фото

Поклонники раскритиковали пляжные фото Даны Борисовой. Подписчики звезды в Instagram посчитали, что телеведущая слишком сильно поправилась.

На снимках Дана сидит на камне на фоне моря в слитном оранжевом купальнике. Ткань наряда невыгодно подчеркивает складки на животе ведущей. Невыигрышно выглядят правая рука и правая нога.

На части фотографий Борисова позирует в короткой блестящей юбке и светлом топе. Этот наряд тоже оказался неудачным — фигура Даны кажется крупнее.

«Дана, не буду говорить, что замечательная фигура. Не буду врать, живот нужно срочно подтягивать, руки, ляхи.»

«Живот некрасивый и рука на фото. Очень невыигрышный ракурс, полнит. Что за фотограф такой?»

«Ты поправилась так за это время после лечения, а что дальше будет, через год, к примеру?!» — ужаснулись фолловеры.

Instagram @danaborisova_official

Однако немало оказалось и тех, кто не увидел на снимках ничего критичного. По мнению многих поклонников, Дана не утратила ни капли красоты и сексуальности и осталась стройной.

«Даночка! Вы просто богиня женской красоты!» — пишут пользователи.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Дана Борисова подозревает, что ее хотят лишить родительских прав.