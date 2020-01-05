Дана Борисова подозревает, что ее хотят лишить родительских прав

Дана Борисова, проводящая новогодние каникулы на острове Самуи в Таиланде, подозревает, что ее хотят лишить родительских прав. Незадолго до Нового года в доме телезвезды разразился скандал — отец ее дочери, бизнесмен Максим Аксенов вызвал в ее квартиру полицию и приехал сам. 12-летняя Полина заявила, что мама ее ударила, девочку увезла в больницу скорая на обследование. Позже дочь намекнула, что прошедшая курс реабилитации Борисова вновь стала принимать запрещенные вещества.

Сегодня в своем Instagram телеведущая пожаловалась, что не может связаться с Полиной — та не отвечает на ее сообщения. Борисова пишет, что собирается возвращаться в Москву, где ее ждет много дел — съемки и выход книги.

«И надо понять, что с Полиной. В общении с папой прозвучало слово „суд“. Надо подключать юриста Степанова и прояснять ситуацию. Аккаунт дочери забанили, она теперь только на аккаунте Мишельки. Жду встречи со своей малышкой», — написала Дана.

Instagram @danaborisova_official

В комментариях она добавила, что суда не боится, у нее есть «куча справок», что она «полностью чистая».

Поклонники пытаются как могут поддержать Борисову, просят ее не трепать себе нервы, не собирать справки и никому ничего не доказывать, а просто отпустить дочь к отцу.

«Даночка, время все расставит на свои места, не давайте себя провоцировать. Дочь все поймет позже».

«Тебе бы уже пора отпускать эту ситуацию. Молодая еще. Мужика тебе бодрого в 2020, семью, здоровья и рожай. А дочь сама в дальнейшем определится».

«Ужасно, какая жестокость, у кого больше денег — тому ребенка. Раньше суды всегда принимали сторону матери, тем более для девочки».

«Дана, вы такая ранимая. А ваша дочь с отцом пользуются этим вашим слабым местом. Я вас очень люблю, за вас держу кулаки», — утешают телеведущую подписчики.

Ранее, как сообщал 5-tv.ru, чтобы доказать всем, что не употребляет наркотики Дана Борисова сдала анализы сразу в нескольких клиниках, а результаты опубликовала в соцсетях. Однако ей не поверили.