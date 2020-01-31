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Видео: Сильвестр Сталлоне позволил себе полностью поседеть

, 8:52 | Светлана Александрова 59

73-летний актер, закрашивавший седину на протяжении многих лет, предстал в своем натуральном облике.

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Фото, видео: www.globallookpress.com / John Barrett; Instagram @officialslystallone

Сильвестр Сталлоне предстал перед поклонниками в своем настоящем облике. 73-летний актер, на протяжении многих лет закрашивавший седину, позволил себе поседеть. На своей странице в Instagram он опубликовал видео, на котором его шевелюра и борода совсем белые.

«Держите удар, друзья мои. Держите удар», — цитирует Сталлоне коронную фразу своего знаменитого киноперсонажа Рокки Бальбоа.

Instagram @officialslystallone

Короткий видеоролик актер сопроводил рассказом о том, как иногда, просыпаясь, понимает, что ничего не делает, только расслабляется, но потом злится на себя, осознает цель, возвращается к своей любимой фразе и начинает действовать.

«Ты выглядишь великолепно», — поддержал Сильвестра его младший брат, музыкант Фрэнк Сталлоне.

«Старик, ты крут!»

«Хочу стареть красиво, как Сталлоне!»

«Большой привет из Одессы. Мы любим вас и гордимся тем, что однажды ваша семья жила в нашем городе», — пишут поклонники.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что на Хэллоуин Сильвестр Сталлоне показал поклонникам свою старшую дочь Софию в образе расхитительницы гробниц Лары Крофт.

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