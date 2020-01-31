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Пятый канал подводит итоги акции «День добрых дел» для Маши Филимоновой

, 10:48 Эфирная новость 89

У девочки редкое врожденное заболевание — синдром Клиппеля-Треноне — это неизлечимая патология сосудов. Из-за этого у Маши проблемы с печенью — к ней не поступает кровь.

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Фото, видео: 5-tv.ru

Тема:
День Добрых Дел 318

)Сегодня подводим итоги акции «День Добрых Дел». Накануне героиней нашего сюжета стала 11-летняя Маша.

У девочки — редкое врожденное заболевание — неизлечимая патология сосудов, из-за которой у девочки постепенно отказывает печень. Курс лечения стоит больше миллиона рублей.

На помощь пришли вы — зрители Пятого канала. Всего за один день вы перечислили в фонд «Помоги точка орг» семь миллионов 316 тысяч 210 рублей. Спасибо вам.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как зрителя Пятого канала помогли Максиму Карташову.

Тема:
День Добрых Дел 318
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