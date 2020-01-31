Пятый канал подводит итоги акции «День добрых дел» для Маши Филимоновой

)Сегодня подводим итоги акции «День Добрых Дел». Накануне героиней нашего сюжета стала 11-летняя Маша.

У девочки — редкое врожденное заболевание — неизлечимая патология сосудов, из-за которой у девочки постепенно отказывает печень. Курс лечения стоит больше миллиона рублей.

На помощь пришли вы — зрители Пятого канала. Всего за один день вы перечислили в фонд «Помоги точка орг» семь миллионов 316 тысяч 210 рублей. Спасибо вам.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как зрителя Пятого канала помогли Максиму Карташову.