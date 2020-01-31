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«Вот я накрашенная»: Отиева показала фото с макияжем после скандала с алкоголизмом

, 10:42 | Карина Бернтгольц 774

Накануне журналисты запечатлели звезду в неприглядном виде, после чего кадры были показаны в эфире телепередачи.

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Фото, видео: Instagram @irinaotieva

Вскоре после выхода скандальной телепередачи эстрадная и джазовая певица Ирина Отиева опубликовала фотодоказательство того, что выглядит отлично, а сведения о том, что она впала в депрессию, перестала следить за собой и спилась — не больше, чем выдумки журналистов. На своей странице в Instagram звезда опубликовала снимок, на котором позирует с ярким макияжем: ее форма губ и бровей подчеркнута косметикой, а глаза выделяются, благодаря теням. Кожа лица выглядит свежей и отдохнувшей.

«А вот она я накрашенная. И накрашенная красивая, и ненакрашенная. И ровно в той же (кстати говоря, любимой, у меня таких две) ночной рубашке. Стопроцентный хлопок! Комфортно, удобно, уютно, благородно, не вызывает аллергии!» — написала Отиева в подписи к публикации.

Instagram @irinaotieva

К слову, в кадре артистка позирует в той же одежде, в какой ее сняли корреспонденты, а впоследствии, не получив на то согласие вставили кадры в выпуск программы.

Как отмечает ФАН, накануне поклонники знаменитости были ошарашены произошедшими с ней изменениями. В эфире передачи знакомые исполнительницы рассказали, что она страдает от алкогольной зависимости и ведет затворнический образ жизни, после чего было показано видео, на котором Отиева, сидя за столом в неприглядном виде, рассказывает о том, что ее забыли коллеги по цеху.

Как ранее сообщал 5-tv.ru, впоследствии певица объяснила, что журналисты застали ее врасплох, снимали все произошедшее на скрытую камеру, а депрессию, о которой идет речь в шоу, она пережила десять лет назад.

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