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Подозреваемый во взрыве гранаты в Нижнем Новгороде забаррикадировался в квартире

, 11:06 | Светлана Шевченко Срочная новость 123

На место ЧП прибыл СОБР. Планируется штурм. Проводится эвакуация жителей.

Подозреваемый во взрыве гранаты накануне в подвале жилого дома в Нижнем Новгороде забаррикадировался в квартире. 

Как стало известно 5-tv.ru, полиция установила личность предполагаемого виновника переполоха в многоквартирном доме, однако мужчина отказался сдаваться правоохранителям. На место ЧП прибыл СОБР. Планируется штурм. Предварительно, заложников в квартире нет.

Взрыв гранаты произошел накануне в пятиэтажном доме на Светлоярской улице. В результате происшествия пострадали два человека. По факту взрыва было возбуждено уголовное дело по статье - «Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, его основных частей, боеприпасов».

Полиция установила, что к взрыву причастен 47-летний житель дома Михаил Н. Однако мужчина отказался сдаваться властям.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о взрыве СВУ в жилом доме во Владивостоке.

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