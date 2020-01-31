Подозреваемый во взрыве гранаты в Нижнем Новгороде забаррикадировался в квартире

Подозреваемый во взрыве гранаты накануне в подвале жилого дома в Нижнем Новгороде забаррикадировался в квартире.

Как стало известно 5-tv.ru, полиция установила личность предполагаемого виновника переполоха в многоквартирном доме, однако мужчина отказался сдаваться правоохранителям. На место ЧП прибыл СОБР. Планируется штурм. Предварительно, заложников в квартире нет.

Взрыв гранаты произошел накануне в пятиэтажном доме на Светлоярской улице. В результате происшествия пострадали два человека. По факту взрыва было возбуждено уголовное дело по статье - «Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, его основных частей, боеприпасов».

Полиция установила, что к взрыву причастен 47-летний житель дома Михаил Н. Однако мужчина отказался сдаваться властям.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о взрыве СВУ в жилом доме во Владивостоке.