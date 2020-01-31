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«Запилили фоточку»: поклонники не узнали Веру Алентову без очков

, 16:31 | Алиса Старжевская 91

Актриса, вместе с коллегами по спектаклю сделали совместное фото перед выходом на сцену.

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Фото, видео: www.globallookpress.com /АГН Москва, Instagram @dpoverennova

Дарья Повереннова поделилась с подписчиками в Instagram редким селфи с 77-летней Верой Алентовой. В кадр к прекрасным и талантливым женщинам попал актер Сергей Астахов.

Несмотря на то, что в феврале Алентовой исполнится 78 лет, она продолжает вести активный образ жизни и регулярно ездит на гастроли. Повереннова и Астахов играют вместе с ней в одном спектакле «Роковое наследство» — творческое трио сейчас активно представляет постановку во всех крупных городах страны.

Instagram @dpoverennova

«Запилили фоточку и пошли играть спектакль!» — отметила Повереннова.

Ниже Дарья Повереннова озвучила список городов, которые осталось посетить актерской труппе Оптимистического театра.

Поклонники заметили, что на снимке Вара Валентиновна не надела свой любимый аксессуар — актриса ни при каких обстоятельствах не расстается с очками.

«Не узнаю, кто слева?»;

«Красавчики»;

«Какие красивые!»;

«Мои любимые!» — написали преданные фанаты.

Ранее 5-tv.ru писал, что легендарный Жан-Поль Готье привез в Петербург свою первую постановку.

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