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В Крыму заступились за чиновницу, оскандалившуюся при поздравлении блокадников

, 1:03 Эфирная новость 40

Судьба главы горсовета Керчи и ее коллег по администрации города решится 3 февраля.

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Фото, видео: горсовет-керчь.рф, 5-tv.ru

Крымские чиновники заступились за главу горсовета Керчи Маю Хужину, которая оказалась в центре скандала из-за поздравления блокадников и защитников Ленинграда.

Совещание о дальнейшей судьбе Маи Хужиной проходило в Керчи. На него специально приехал первый заместитель главы Крыма Сергея Аксенова. Все сидящие в зале, как один, встали на защиту главы горсовета — медика в прошлом, которая тоже находилась в зале.

«У нас в городе 11 блокадниц, в прошлом году их было 27, поэтому их нужно беречь как зеницу ока», — сказала Хужина, отметив, что предложила испечь для блокадников пироги, так как вручение только грамот и орденов выглядело «по-казенному».

Глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что оскандалившиеся керченские чиновницы будут наказаны. Их судьба решится на совещании, которое состоится в понедельник, 3 февраля.

К слову, 30 января председатель Керченского городского совета Мая Хужина сама подала заявление об отставке, но через день уже передумала. Сказала, что избиратели ее поддерживают, так что уходить она не собирается.

Неприятная история произошла 27 января. Глава горсовета Керчи и ее заместитель посетили горожан, переживших блокаду Ленинграда. Фото этих встреч моментально разлетелись по социальным сетям. Пользователи заметили, что в гостях чиновницы не стали снимать шубы, а блокадникам подарили батоны в полиэтиленовых пакетах.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что глава горсовета Керчи Мая Хужина написала заявление об отставке после скандала с блокадниками. Затем она отозвала свое заявление.

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