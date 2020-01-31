  1. Пятый канал
  4. СК проводит проверку после жалобы московской школьницы на мать в полицию

СК проводит проверку после жалобы московской школьницы на мать в полицию

, 16:23 | Василий Заика 59

До выяснения всех обстоятельств произошедшего подросток пробудет в больнице.

Смотрите также:

Закрыть

Фото, видео: www.globallookpress.com /Egmont Strigl, ИЗВЕСТИЯ

Следственный комитет РФ проводит доследственную проверку после жалобы московской школьницы на собственную мать в полицию.

Девушка рассказала правоохранителям, что близкий ей человек злоупотребляет спиртными напитками и надолго оставляет одну, проводя время с новым возлюбленным в Черногории. По этой причине школьница вынуждена жить у друзей.

В настоящее время следователи устанавливают личности обоих родителей заявительницы и выясняют все обстоятельства произошедшего. На время проведения проверки школьницу поместили в больницу, отметили в СК.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что московская школьница пожаловалась в полицию на собственную мать. Девушка пришла в правоохранительные органы со старшим братом и заявила, что близкий человек не исполняет родительские обязанности.

Читайте также

-4° Атмосферное давление 750 мм рт. ст.
Относительная влажность 86%
63.14
0.10 69.60
0.18
Пять знаков зодиака, которые обречены страдать от неразделенной любви

Последние новости

16:42
Пластический хирург усомнилась в омоложении Пугачевой с помощью операций
16:36
Россия закрывает почти все авианаправления с Китаем
16:36
«Похоже на шум строительной техники»: Очевидец об обрушении конструкции СКК
16:31
«Запилили фоточку»: поклонники не узнали Веру Алентову без очков
16:27
«Настоящий морозище» обещают синоптики москвичам на следующей неделе
16:23
СК проводит проверку после жалобы московской школьницы на мать в полицию

Сейчас читают

В России выявлены первые случаи коронавируса
ТОП-5 секретов обольщения на примере Маты Хари
Зеркальная дата: что можно и категорически нельзя делать 02.02.2020

Новости СМИ2

Интересные материалы

Анастасия Волочкова: биография и лучшие фото из Инстаграма
Новый год 2020 — как встречают в России
🌟 Ольга Бузова: биография звезды [песни и фото]
🌟 Сергей Зверев: полная биография и фото [про сына тоже]