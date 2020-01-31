СК проводит проверку после жалобы московской школьницы на мать в полицию

Следственный комитет РФ проводит доследственную проверку после жалобы московской школьницы на собственную мать в полицию.

Девушка рассказала правоохранителям, что близкий ей человек злоупотребляет спиртными напитками и надолго оставляет одну, проводя время с новым возлюбленным в Черногории. По этой причине школьница вынуждена жить у друзей.

В настоящее время следователи устанавливают личности обоих родителей заявительницы и выясняют все обстоятельства произошедшего. На время проведения проверки школьницу поместили в больницу, отметили в СК.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что московская школьница пожаловалась в полицию на собственную мать. Девушка пришла в правоохранительные органы со старшим братом и заявила, что близкий человек не исполняет родительские обязанности.