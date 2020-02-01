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Иранский провидец предсказывает гибель половины человечества от коронавируса

, 17:46 | Светлана Александрова 2 025

По словам Салмана Салехигударзы, По его словам, эпидемия новой болезни — это наказание человечеству за грехи и неправедную жизнь

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Фото, видео: Facebook /pg/salman.salehigudarza

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Китайский коронавирус 2019-nCoV убьет половину населения Земли. Как отмечает интернет-портал The Russian Times, с таким предсказанием выступил иранский провидец Салман Салехигударза. По его словам, эпидемия новой болезни — это якобы наказание человечеству за грехи и неправедную жизнь.

Согласно ежедневно поступающим статистическим данным, число умерших и выздоровевших примерно одинаковое. То есть получается, что шансы на излечение составляют 50 на 50, что пока вполне соответствует мрачному прогнозу иранского предсказателя.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что по последним данным, от коронавируса 2019-nCoV погибли уже 259 человек, число зараженных достигло почти двенадцати тысяч. Заболевшие зарегистрированы в 18 странах мира, в России накануне зарегистрировали два первых случая.

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