В Роспотребнадзоре рассказали о состоянии пациентов, зараженных коронавирусом

В Роспотребнадзоре прокомментировали состояние граждан Китая, прибывших в Забайкалье и Тюменскую область, у которых были впервые на территории России выявлены случаи заражения коронавирусом.

Как сообщила глава управления Роспотребнадзора по Забайкальскому краю Светлана Лапа, гражданин КНР, госпитализированный в регионе, находится на стадии выздоровления.

«В Забайкальском крае зарегистрирован один случай коронавирусной инфекции. С данным больным в тесном контакте были только два человека, которые также изолированы и находятся под наблюдением медицинского персонала. На сегодняшний день больной уже находится в стадии реконвалесценции (выздоравливает — Прим.ред)», — цитирует руководителя регионального ведомства RT.

Что касается гражданки Китая, госпитализированной после возвращения в Тюменскую область, то ее состояние оценивается как удовлетворительное. Об этом сообщила руководитель управления Роспотребнадзора по Тюменской области Галина Шарухо.

«Состояние заболевшей студентки удовлетворительное, жалоб нет. Заболевание протекает в легкой клинической форме. Организован комплекс противоэпидемических мер, направленный на недопущение распространения инфекции, усилен санитарный контроль в аэропорту „Рощино“, введен режим дезинфекции в предприятиях торговли, транспорта, медицинских организаций», — пояснила она.

По словам главы регионального ведомства, на данный момент в Тюменской области организованы отельные общежития для граждан КНР, вернувшихся после каникул в Россию.

«Есть общежития специальные, с отдельным входом, где после приезда живут студенты, прибывшие из Китая», — отметила Шарухо.

В свою очередь, ректор Тюменского индустриального университета, у студентки которого было выявлено заражение коронавирусом, сообщила, что гражданка КНР, подхватившая заболевание, почти ни с кем не вступала в контакт до своей госпитализации.

«Ребята прилетели после обеда. Пока добрались до общежития, а общежития у нас локализованы, не с корпусами учебными. Их встретило всего два человека внизу, один из них — комендант общежития, и процедура заселения началась. Девочка сказала, что чувствует себя плохо, их тут же оставили на первом этаже в актовом зале, вызвали скорую. Прямого контакта с ребятами не могло случиться. Все проходят процедуру заселения самостоятельно. И тут же начались наши противоэпидемиологические мероприятия, как и положено любой организации, которая работает с молодежью», — рассказала Вероника Ефремова.

5-tv.ru

По ее словам, из Китая после каникул вернулись только пять человек. Остальные — по-прежнему находятся в КНР, где проходят дистанционное обучение. В самом тюменском университете и общежитиях сейчас проводится комплекс противоэпидемиологических мероприятий.

«Мы обрабатываем санитарными средствами чаще, чем обычно. <…> — через три часа. Все общежития мониторятся медиками профессиональными вузовскими: идут замеры температур, у ребят спрашивают, есть ли жалобы, дают противовирусные и так далее», — пояснила Евремова.

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