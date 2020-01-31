«Бесталанное существо»: Юрий Лоза раскритиковал Илона Маска

Дебютный трек основателя компаний SpaceX и Tesla Илона Маска оценил музыкант Юрий Лоза, передает «Газета.ru». Первая электронная композиция инженера и миллиардера под названием «Не сомневайся в своих эмоциях» появилась на сайте Soundcloud.

По мнению Лозы, это сочинение не имеет отношения к музыке и набирает популярность лишь благодаря имени его создателя. Певец сравнил пример Маска с группой Eagles.

«Вот до каких-то пор никому не известные американские ребята Eagles — не миллиардеры — записали хит Hotel California. А здесь речь идет не о музыканте, мы с вами обсуждаем просто конкретных людей. Живут себе, а потом: „Дай спою!“. Валяние дурака это все», — заявил артист.

Лоза уверен, что за медиаперсонами вроде изобретателя Илона Маска интернет-пользователи следят за тем, чтобы позже перенять их опыт.

«Логика такая: есть бесталанное существо, у него 100 миллионов подписчиков, дай-ка я стану 101-м. Чтобы понять, как этот урод или уродка бесталанные записали такой-то трек и стали популярны», — заключил музыкант.

Ранее 5-tv.ru писал, что Юрий Лоза заподозрил яд в конверте от анонима.