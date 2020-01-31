  1. Пятый канал
  4. «Бесталанное существо»: Юрий Лоза раскритиковал Илона Маска

«Бесталанное существо»: Юрий Лоза раскритиковал Илона Маска

, 17:04 | Валентин Черников 76

Музыкант высказал мнение о дебютном треке основателя SpaceX.

Смотрите также:

Закрыть

Фото, видео: www.globallookpress.com /Anatoly Lomokhov, /Anton Belitsky, Twitter @elonmusk

Дебютный трек основателя компаний SpaceX и Tesla Илона Маска оценил музыкант Юрий Лоза, передает «Газета.ru». Первая электронная композиция инженера и миллиардера под названием «Не сомневайся в своих эмоциях» появилась на сайте Soundcloud.

По мнению Лозы, это сочинение не имеет отношения к музыке и набирает популярность лишь благодаря имени его создателя. Певец сравнил пример Маска с группой Eagles.

«Вот до каких-то пор никому не известные американские ребята Eagles — не миллиардеры — записали хит Hotel California. А здесь речь идет не о музыканте, мы с вами обсуждаем просто конкретных людей. Живут себе, а потом: „Дай спою!“. Валяние дурака это все», — заявил артист.

Лоза уверен, что за медиаперсонами вроде изобретателя Илона Маска интернет-пользователи следят за тем, чтобы позже перенять их опыт.

«Логика такая: есть бесталанное существо, у него 100 миллионов подписчиков, дай-ка я стану 101-м. Чтобы понять, как этот урод или уродка бесталанные записали такой-то трек и стали популярны», — заключил музыкант.

Ранее 5-tv.ru писал, что Юрий Лоза заподозрил яд в конверте от анонима.

Читайте также

-4° Атмосферное давление 750 мм рт. ст.
Относительная влажность 86%
63.14
0.10 69.60
0.18
Пять знаков зодиака, которые обречены страдать от неразделенной любви

Последние новости

18:08
«Двойная герцогиня»: в сети появился женщина с внешностью Меган Маркл
18:04
Как коронавирус в Китае повлияет на туристический бизнес в России
17:59
В Ленобласти создадут «семейный архив» Великой Отечественной войны
17:53
Что известно о зараженных коронавирусом в России на данный момент
17:48
Надежда Бабкина приехала поддержать Стаса Михайлова перед концертом в Майами
17:40
Украина повысила цену за транзит российского газа

Сейчас читают

В России выявлены первые случаи коронавируса
Момент обрушения конструкции СКК вместе с рабочим попал на видео
Зеркальная дата: что можно и категорически нельзя делать 02.02.2020

Новости Lentainform

Загрузка...

Интересные материалы

Анастасия Волочкова: биография и лучшие фото из Инстаграма
Новый год 2020 — как встречают в России
🌟 Ольга Бузова: биография звезды [песни и фото]
🌟 Сергей Зверев: полная биография и фото [про сына тоже]