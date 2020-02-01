Видео: Mercedes отбросило в жилой дом после страшного ДТП на юго-западе Москвы

Четыре человека пострадали в результате ДТП на юго-западе Москвы. 5-tv.ru публикует видео с места аварии.

Инцидент произошел вечером 31 января на пересечении улиц Пржевальского и Большой Очаковской. На регулируемом перекрестке столкнулись два легковых автомобиля: черный Mercedes и белый Volkswagen. В результате аварии Mercedes отбросило в жилой дом.

На кадрах с места ДТП можно увидеть, что оба автомобиля получили серьезные повреждения. На месте уже работают медики скорой помощи и полицейские.

В ГИБДД сообщили, что в результате аварии пострадали четыре человека. Их госпитализировали.

Подробности о происшествии 5-tv.ru рассказала очевидица, находившаяся в момент ДТП неподалеку от перекрестка. По ее словам, в столкнувшихся автомобилях ехали семь человек. Она предположила, что машины двигались на высокой скорости.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что водитель скорой помощи погиб в ДТП в Саратовской области.