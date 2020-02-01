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  4. Звезда «Экипажа» Александра Яковлева не выходит на связь

Звезда «Экипажа» Александра Яковлева не выходит на связь

, 11:08 | Анастасия Игонина 7

Несколько месяцев назад стало известно, что 52-летняя актриса борется с раком.

Фото: kino-teatr.ru

Звезда фильма «Экипаж» Александра Яковлева перестала выходить на связь. Актриса около полугода назад сообщила о том, что борется с онкологическим заболеванием.

Как сообщает издание Teleprogramma.pro, сотрудники редакции не смогли дозвониться до артистки. При этом журналисты попробовали связаться с Яковлевой по трем известным им номерам телефона – и все они оказались недоступны.

По какой причине Яковлева не выходит на связь – неизвестно. Информации о том, может ли это быть как-то связано с состоянием ее здоровья, на данный момент нет.

На телевидении Александра в последний раз появлялась в сентябре 2019 года – тогда артистка стала гостьей программы, посвященной режиссеру Александру Митту.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что в Петербурге пропал актер из сериала «Молодежка».

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