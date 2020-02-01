Под Новороссийском обнаружен самолет времен ВОВ

Члены новороссийского отделения Русского Географического общества обнаружили в акватории Черного моря советский летательный аппарат Ил-2 — в годы ВОВ под Новороссийском велись ожесточенные бои, пишет RG.RU.

До сих пор больше сотни участников военных операций тех лет числятся пропавшими без вести. Поэтому, большая удача, что поисковики смогли обнаружить сбитый штурмовик — теперь основная задача восстановить данные героически погибшего экипажа.

Руководитель водолазной группы Роман Айвазов рассказывает, что спустя два года останки истребителя по наводкам обнаружил военный летчик Владимир Градусов.

«Самолет закопан в ил и перевернут, сейчас предстоит добраться до номера двигателя, чтобы идентифицировать его. Также важно определить, кто летал на штурмовике, чтобы погибший больше не числился пропавшим без вести», — рассказал Айвазов.

В ближайшее время планируется экспедиция, которую возглавят члены новороссийского РГО вместе с центром морских исследований. В ходе нее планируется идентифицировать самолет и провести подводно-технические и исследовательские работы. Поездку приурочат к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне.

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