  1. Пятый канал
  4. Под Новороссийском обнаружен самолет времен ВОВ

Под Новороссийском обнаружен самолет времен ВОВ

, 13:45 | Алиса Старжевская 72

По предварительным данным это советский штурмовик Ил-2.

Смотрите также:

Закрыть

Фото, видео: ТАСС/Лысцева Марина, /Фото ИТАР-ТАСС, фото Новороссийского отделения РГО

Члены новороссийского отделения Русского Географического общества обнаружили в акватории Черного моря советский летательный аппарат Ил-2 — в годы ВОВ под Новороссийском велись ожесточенные бои, пишет RG.RU.

До сих пор больше сотни участников военных операций тех лет числятся пропавшими без вести. Поэтому, большая удача, что поисковики смогли обнаружить сбитый штурмовик — теперь основная задача восстановить данные героически погибшего экипажа.

Руководитель водолазной группы Роман Айвазов рассказывает, что спустя два года останки истребителя по наводкам обнаружил военный летчик Владимир Градусов.

«Самолет закопан в ил и перевернут, сейчас предстоит добраться до номера двигателя, чтобы идентифицировать его. Также важно определить, кто летал на штурмовике, чтобы погибший больше не числился пропавшим без вести», — рассказал Айвазов.

В ближайшее время планируется экспедиция, которую возглавят члены новороссийского РГО вместе с центром морских исследований. В ходе нее планируется идентифицировать самолет и провести подводно-технические и исследовательские работы. Поездку приурочат к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне.

Ранее 5-tv.ru писал, что в Тверской области начали установку монумента Советскому солдату.

Читайте также

-5° Атмосферное давление 750 мм рт. ст.
Относительная влажность 93%
63.14
0.10 69.60
0.18
Слабое место: что злит и обижает разные знаки зодиака

Последние новости

14:03
Создатели «Форсажа» воскресили погибшего героя серии
13:45
Под Новороссийском обнаружен самолет времен ВОВ
13:24
«Больница как гараж»: Айза заразилась опасным вирусом во время съемок в Камбодже
13:10
Далай-лама рассказал о своем способе победить коронавирус
12:40
Младшая дочь Тарасова расцеловала фото отца в журнале, соскучившись по нему
12:23
Необъяснимые круги в небе над Иркутском сняли на видео

Сейчас читают

Слабое место: что злит и обижает разные знаки зодиака
Хоркина разоткровенничалась о сыне, рожденном от мужа Веры Глаголевой
Что можно и категорически нельзя делать 1 февраля в Макарьев день

Новости Lentainform

Загрузка...

Интересные материалы

Анастасия Волочкова: биография и лучшие фото из Инстаграма
Новый год 2020 — как встречают в России
🌟 Ольга Бузова: биография звезды [песни и фото]
🌟 Сергей Зверев: полная биография и фото [про сына тоже]