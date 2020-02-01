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«Больница как гараж»: Айза заразилась опасным вирусом во время съемок в Камбодже

, 13:24 | Анастасия Игонина 202

Приехав на съемки телешоу, артистка подхватила тяжелую лихорадку.

Фото: Instagram @aizalovesam

Айза Анохина рассказала о серьезном недуге, который подхватила во время съемок в Камбодже. Экс-супруга рэпера Гуфа сообщила, что заразилась лихорадкой Денге, когда приехала в страну для съемок новой телепрограммы.

Во время беседы с изданием Peopletalk Айза сообщила, что вместе с ней заболел и ее близкий друг, который приехал на съемки как стилист программы.

«У меня была температура, я покрылась сыпью. Мы пошли в местную больницу сдавать кровь, а она выглядела как гараж», — вспоминает рэперша.

При этом, делится Анохина, сначала местные врачи диагностировали у нее брюшной тиф. К счастью, в итоге оказалось, что это лихорадка Денге. Однако независимо от того, что первоначально предполагалось гораздо более серьезное заболевание, Айза и ее коллега продолжили работу над проектом.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Айза резко высказалась о своих отношениях с мужчинами.

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