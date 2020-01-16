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«Ни замужества, ни любви»: Айза резко высказалась о своих отношениях с мужчинами

, 13:07 | Мия Субботина Фото 174

Телеведущая написала откровенный пост в соцсети после конфликта Гуфа и Дмитрия Носова.

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Фото, видео: Instagram @aizalovesam

Айза Анохина, переживающая сейчас кризис в отношениях с бизнесменом Дмитрием Анохиным, заявила, что больше не хочет ни замужества, ни любви. 34-летняя телеведущая опубликовала длинный пост на своей странице в Instagram, где довольно резко высказалась о своих отношениях с мужчинами.

На откровение ее подтолкнуло странное поведение бывшего супруга Алексея Долматова, известного под сценическим псевдонимом Гуф. Рэпер провел прямой эфир в Instagram, где заявил, что российский дзюдоист и политик Дмитрий Носов виноват в крахе его брака с Айзой. Также музыкант нелестно отозвался о своей экс-супруге и девятилетнем сыне Сэме. Она оперативно отреагировала на заявление экс-мужа.

«Последние дни у меня жуткий ком в горле и это ощущение, будто я живу в клетке своих же решений и ошибок. Единственное, что останавливает меня от мысли, что вся моя жизнь и есть череда сплошных ошибок — мои дети», — заявила звезда.

Instagram @aizalovesam

Поп-дива подчеркнула, что с Гуфом сейчас происходит что-то страшное и это может обернуться непоправимой трагедией. Также знаменитость сообщила, что несмотря на тяжелую ситуацию, она не собирается спасать его и возвращаться к артисту.

«Вернуться к кому? Для чего? Чтобы Инстаграм возрадовался? Вы понимаете, что за картинкой, которую видите есть жизнь! И это жизнь вне Инстаграм очень плачевная! Я люблю отца Сэма и благодарна за опыт, за сына, за вас! Но я не люблю его как мужчину! И уж точно спасать его, так как вы хотите я не буду, потому что не хочу! Мы развелись семь лет назад! Пять лет я в браке с другим, и этот брак трещит по швам из-за того, что я и так Всероссийская бывшая!» — добавила звезда.

При этом Анохина написала, что после бесконечной череды скандалов не желает романтических отношений с противоположным полом.

«Я настолько устала от ассоциаций с мужчинами, что вообще не хочу ничего! Ни замужества! Ни любви! Ничего! Я хочу, чтобы мои дети были счастливы!» — отметила рэп-исполнительница.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Айза Анохина показала себя до и после ретуши.

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