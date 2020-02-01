Боль в икрах и вокруг пальцев: Названы неожиданные симптомы скорого инфаркта

Эксперты из Немецкого фонда сердечных заболеваний в беседе с Focus.de назвали неожиданные симптомы, которые могут свидетельствовать о скором инфаркте миокарда. В частности, о том, что необходимо срочно обратиться к врачу, сигнализирует боль в ногах.

Как пояснили специалисты, боли в икрах при ходьбе — это симптом облитерирующего эндартериита или «болезни витрины». Он проявляется в том, что человек, вынужденный часто останавливаться на улице из-за внезапно обостряющейся боли, делает вид, что рассматривает витрины находящихся по пути магазинов.

Также, по словам медиков, нельзя закрывать глаза, если в положении лежа неожиданно возникает боль вокруг пальцев. Как пояснили кардиологи, данные симптомы напрямую связаны с атеросклерозом сосудов нижних конечностей (сужение просвета артерий и ухудшение кровотока в них — Прим.ред.). В случае их появления необходимо срочно обратиться за медицинской помощью и пройти обследование сердца, чтобы предотвратить возможный инфаркт миокарда.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что человек чувствует перед инфарктом.