  1. Пятый канал
  4. Боль в икрах и вокруг пальцев: Названы неожиданные симптомы скорого инфаркта

Боль в икрах и вокруг пальцев: Названы неожиданные симптомы скорого инфаркта

, 19:29 | Карина Бернтгольц 101

Специалисты Немецкого фонда сердечных заболеваний рассказали, когда следует всерьез беспокоиться о своем здоровье.

Смотрите также:

Закрыть

Фото, видео: ТАСС/Axel Heimken, /Демьянчук Александр, /Терещенко Михаил, globallookpress.com

Эксперты из Немецкого фонда сердечных заболеваний в беседе с Focus.de назвали неожиданные симптомы, которые могут свидетельствовать о скором инфаркте миокарда. В частности, о том, что необходимо срочно обратиться к врачу, сигнализирует боль в ногах.

Как пояснили специалисты, боли в икрах при ходьбе — это симптом облитерирующего эндартериита или «болезни витрины». Он проявляется в том, что человек, вынужденный часто останавливаться на улице из-за внезапно обостряющейся боли, делает вид, что рассматривает витрины находящихся по пути магазинов.

Также, по словам медиков, нельзя закрывать глаза, если в положении лежа неожиданно возникает боль вокруг пальцев. Как пояснили кардиологи, данные симптомы напрямую связаны с атеросклерозом сосудов нижних конечностей (сужение просвета артерий и ухудшение кровотока в них — Прим.ред.). В случае их появления необходимо срочно обратиться за медицинской помощью и пройти обследование сердца, чтобы предотвратить возможный инфаркт миокарда.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что человек чувствует перед инфарктом.

Читайте также

-2° Атмосферное давление 745 мм рт. ст.
Относительная влажность 93%
63.14
0.10 69.60
0.18
Астропрогноз для всех знаков зодиака на неделю с 3 по 9 февраля

Последние новости

20:15
Врач-косметолог объяснила, почему у Толкалиной пятна от косметической процедуры
20:13
Правительство РФ распорядилось приостановить выдачу виз гражданам КНР
20:03
Палестина разорвала отношения с США и Израилем из-за «сделки века»
19:58
Два человека погибли при опрокидывании снегохода в Кировской области
19:51
Звезда «Уральских пельменей» Юлия Михалкова рассказала об увеличении груди
19:40
Власти Москвы опровергли информацию о закрытии школ на карантин

Сейчас читают

Иранский провидец предсказывает гибель половины человечества от коронавируса
Как отличить коронавирус от ОРВИ: три симптома опасной инфекции
«Красота неземная»: Климова в мокром купальнике взбудоражила фанатов

Новости Lentainform

Загрузка...

Интересные материалы

Анастасия Волочкова: биография и лучшие фото из Инстаграма
Новый год 2020 — как встречают в России
🌟 Ольга Бузова: биография звезды [песни и фото]
🌟 Сергей Зверев: полная биография и фото [про сына тоже]