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Кардиологи рассказали, что чувствует человек перед инфарктом

, 9:37 | Светлана Александрова 170

Врачи назвали четыре основных симптома, свидетельствующих о надвигающейся беде.

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Фото, видео: www.globallookpress.com / West Coast Surfer, kati, Jochen Sand, Michaela Begsteiger, Rudolf

Инфаркт миокарда — очень опасное состояние, вызванное гибелью клеток сердечной мышцы в результате внезапного прекращения кровоснабжения. По статистике, в 13% случаев острый инфаркт миокарда заканчивается смертью, поэтому важно знать симптомы заболевания, чтобы вовремя распознать его и получить своевременную медицинскую помощь.

Кардиологи назвали четыре основных симптома, которые могут свидетельствовать о начале инфаркта миокарда. Самый характерный из них — сильная боль за грудной клеткой в области сердца, иногда она может отдавать в левую руку или в нижнюю челюсть. Другим признаком надвигающейся беды являются проблемы с дыханием или удушье. Еще один симптом — головокружение. Иногда при начинающемся инфаркте больной ощущает страх, который может перерастать в панику.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что с 2020 года люди, перенесшие инфаркт и инсульт, будут в течение двух лет получать бесплатные лекарства. На это из госбюджета выделяется 14 миллиардов рублей.

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