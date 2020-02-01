Что едят знаменитости? McDonalds показал меню звезд в коротком промо-ролике

Компания McDonalds в новом видео на своем YouTube-канале показала, какую еду в ресторане быстрого питания выбирают знаменитости. Поднос семьи Кардашьян-Уэст выглядит весьма разнообразным.

В центре внимания фанатов оказался способ Ким есть куриные наггетсы из ресторана быстрого питания — люди недоумевают, как можно сочетать куриные кусочки в панировке с медовым соусом.

«Я даже не знала, что они подают для этого мед»;

«Я должен попробовать макнуть куриные наггетсы в мед»;

«Бейонсе бы никогда так не сделала», — иронично написали фанаты под постом в Twitter.

Выбор Канье Уэста никого не удивил — рэпер так же, как и супруга, предпочитает наггетсы. К своему меню исполнитель добавил картошку фри, с соусом барбекю и милкшейком.

Авторы видео иронично показали, что бы заказали или заказывают в McDonald's главный вампир Трансильвании граф Дракула, древнеримский полководец Гай Юлий Цезарь, всем известные влюбленные Ромео и Джульетта, а так же актриса Вупи Голдберг, звезда сериала «Очень странные дела» Милли Бобби Браун, баскетболист Мэджик Джонсон и певец Кит Урбан.

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