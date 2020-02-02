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Дмитрий Маликов отказывается от работы ради сына

, 6:09 | Мия Субботина 30

Певец рассказал, что с появлением второго ребенка в семье, он пересмотрел свои приоритеты.

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Фото, видео: Instagram @steshamalikova

Дмитрий Маликов впервые привел своего двухлетнего сына Марка на телевидение. Музыкант признался в эфире телеканала «Россия 1», что после появления второго ребенка в семье он пересмотрел свои приоритеты. Теперь он старается больше бывать дома и жертвует многими проектами ради наследника.

«Я поменял рабочие графики. Я больше времени хочу побыть с ним, успеть его уложить спать. Чисто отцовские заботы и желания», — рассказал артист.

Народный артист России поделился достижениями малыша. Он рассказал, что двухлетний Марк любит танцевать и петь.

«Его любимая песенка „Облака“. Он танцует под всяческую музыку и играет на барабане», — пояснил Маликов.

На передачу вместе с артистом также пришли его жена Елена и 19-летняя дочь Стефания. Как призналась 56-летняя супруга музыканта, она старается сама заботиться о сыне, но при этом пока не отказывается от услуг няни.

«Марк в детский сад пока не ходит. Нам сказали приходить, когда ребенок заговорит. Времени совсем нет на себя. Меня даже перестали приглашать куда-то», — сказала Елена.

Также Маликов рассказал на шоу, что помимо родителей и нянь за Марком приглядывают и бабушка с дедушкой, с которыми он видится практически каждый день.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что родные поздравили Дмитрия Маликова с юбилеем.

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