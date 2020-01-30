«Полтос»: Родные поздравили Дмитрия Маликова с юбилеем

Российский певец Дмитрий Маликов 29 января отметил юбилей — известному музыканту исполнилось 50 лет. Певец встретил праздничное утро дома в кругу семьи. Его дочь Стефания опубликовала видео, где видно, как близкие Маликова украсили дом к его празднику. Наследница запечатлела знаменитого папу у рояля рядом с воздушными шарами в виде букв, составивших слово «полтос».

«С днем рождения, наш единственный и неповторимый!» — подписала пост дочь певца.

Маликов получил самый дорогой подарок от двухлетнего сына Марка, который сам украсил блестками рисунок для отца.

Тем временем хейтеры обратили внимание, что лицо супруги музыканта на фото выглядит неестественным. Вероятно, все дело в косметологических манипуляциях — пользователи сети пришли к выводу, что жена Дмитрия перестаралась с так называемыми «уколами красоты».

«Все утянутые перетянутые»;

«Ощущение что на фото бабушка, муж с женой и их сын. Это надо же так внешне не соответствовать главе семьи», — написали злопыхатели.

Instagram @steshamalikova

Однако поклонники артиста пришли в восторг от милой семейной фотографии и написали комплименты семье именинника.

«Мамочка красотка»;

«Какая красивая семья! Будьте счастливы»;

«Мама ваша очаровательная!» — написали фанаты звездной семьи.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Маликов рассказал о том, как вместе с женой два месяца придумывал имя сыну.