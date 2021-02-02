Что можно и категорически нельзя делать 2 февраля в День сурка и Ефимов день

Православные христиане 2 февраля отмечают церковный праздник почитания святого иеромонаха Евфимия Великого. Он известен как один из основателей общежительного монашества. Примечательно, что сам он, судя по житию, всегда стремился к отшельничеству.

Евфимий прославился исцелением сына арабского вельможи, который не только крестил себя и ребенка, но и обратил в христианскую веру свой народ. После он выступал как защитник православия перед последователями монофизитства.

Также 2 февраля во многих странах отмечается праздник День сурка. Это важный день, по которому определяют, когда придет весна и какой она будет.

Возник праздник в 1886 году в Пенсильвании, в США, где в этот день впервые разбудили сурка и заставили его предсказать погоду. Поверья гласят, что, если сурка разбудить 2 февраля, но он обратно спрячется в свою норку, значит, весны не будет еще шесть недель. Если же зверек покинет свое жилище, то весна будет скорой и теплой.

Что можно делать 2 февраля:

Есть последний шанс справить свадьбу до Пасхи. С 3 февраля начинается постная неделя перед Масленицей, а, значит, свадьбу играть уже нельзя.

Что нельзя делать 2 февраля:

Категорически запрещено брать в руки нож — если порезаться, то можно принести болезнь кому-то из близких. Также не рекомендуется поднимать с земли мелочь — есть вероятность обречь себя на нищету. И внимательно следите в этот день за своими аксессуарами одежды — при потере перчаток или варежек — потеряешь имущество или деньги. Также нельзя выходить поздно ночью из дома, так как на улице бесчинствует нечисть — она может запутать следы, чтобы путник домой не вернулся.

Приметы:

Дети, рожденные в этот день, живут недолго;

Сны на Ефимия — вещие. Но толковать их нужно с точностью наоборот;

Если перебираешь в этот день крупу, то начнутся ссоры с родственниками;

Солнечный полдень — значит, весна придет рано.

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