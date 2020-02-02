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  4. Смерть от коронавируса перешагнула границы Китая: в России введен новый комплекс мер

Смерть от коронавируса перешагнула границы Китая: в России введен новый комплекс мер

, 12:55 Эфирная новость 42

От новой формы пневмонии на Филиппинах умер 44-летний мужчина из китайского города Ухань.

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Фото, видео: ТАСС / Дружинин Алексей, 5-tv.ru

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Буквально в пятницу было принято решение эвакуировать из города Ухань и провинции Хубэй всех россиян. Там находятся примерно до тысячи наших соотечественников. Об этом сообщила вице-премьер Татьяна Голикова на заседании оперативного штаба, который создан по распоряжению главы кабмина Михаила Мишустина.

По приказу верховного главнокомандующего к эвакуации россиян с 3 февраля будут привлечены самолеты воздушно-космических сил России. В группировку войдут пять бортов. В каждом самолете будут военные медики и вирусологи с современными средствами диагностики. Кроме того, принято решение с 1 февраля прекратить авиасообщение с Китаем, кроме нескольких рейсов в Пекин, Гонконг, Шанхай и Гуанчжоу. Временно приостановлена выдача рабочих виз для граждан КНР. Частично закрыта граница с Монголией. О недопущении распространения вируса в России сказал и президент страны.

«Вся специфика заключается в том, что это новое явление. Вопрос: насколько мы готовы к этому вызову? Я исхожу из того, что правительство, минздрав, Роспотребнадзор сделают все от вас зависящее, все возможное для того, чтобы эти неожиданности, которые перед нами возникают, не были неожиданностью для подавляющего большинства граждан нашей страны. Чтобы вы и мы все были к этому готовы», — подчеркнул Владимир Путин.

Так что перед правительством сейчас стоят непростые задачи. К тому же никто не отменял поставленных перед кабмином стратегических целей. Речь идет о реализации президентского послания. Это касается в первую очередь социальной сферы и национальных проектов.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что ВОЗ сообщила о первой смерти от коронавируса вне Китая. Мужчина в возрасте 44 лет, который приехал из китайского города Ухань, скончался 1 февраля 2020 года.

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