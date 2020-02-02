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ВОЗ сообщила о первой смерти от коронавируса вне Китая

, 7:18 | Василий Заика 131

Мужчина в возрасте 44 лет скончался 1 февраля 2020 года.

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Фото, видео: www.globallookpress.com / Wang Quanchao

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Первый случай летального исхода от коронавируса за пределами Китая зафиксирован на Филиппинах, об этом сообщило отделение Всемирной организации здравоохранения страны в аккаунте в Twitter.

«44-летний мужчина — второй подтвержденный заболевший коронавирусом 2019-nCoV на Филиппинах. Он скончался 1 февраля 2020 года», — говорится в посте.

Twitter @WHOPhilippines

Отмечается, что погибший прибыл из китайского Уханя и состоял в близком контакте с другим инфицированным. Накануне госпитализации у мужчины наблюдались жар, кашель и боли в горле. Департамент здравоохранения Филиппин в настоящее время выясняет, с кем могли контактировать заболевшие.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что число умерших от коронавируса в Китае увеличилось до 304. Зараженных более 14 тысяч.

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