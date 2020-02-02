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В Петербурге горит Лениздат: началось обрушение крыши

, 9:38 | Светлана Шевченко Срочная новость 199

На место стянуты пожарные расчеты.

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Фото, видео: www.globallookpress.com /Zamir Usmanov, Instagram @rasskazovking, @akmatov0722

Историческое здание Лениздата загорелось в воскресенье в центре Санкт-Петербурга на набережной реки Фонтанки.

В настоящее время, ведется экстренная эвакуация. Как стало известно 5-tv.ru, пожар возник на четвертом этаже на площади в сто квадратных метров. Некоторое время назад ранг пожара повышен до второго номера.

Пламя охватило кровлю здания. Началось частичное обрушение.

Пятиэтажное здание для Лениздата на набережной реки Фонтанки было построено в 1964 году. Основным направлением стал выпуск массово-политической литературы. В состав издательства входило пять типографий, включая крупнейшую — «Типография имени В. Володарского».

В 2009 году Лениздат был ликвидирован, а на его баз создано «Ленинградское издательство» (Издательский дом «Ленинград»). Часть здания было сдано в аренду.

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