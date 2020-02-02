В Петербурге горит Лениздат: началось обрушение крыши

Историческое здание Лениздата загорелось в воскресенье в центре Санкт-Петербурга на набережной реки Фонтанки.

В настоящее время, ведется экстренная эвакуация. Как стало известно 5-tv.ru, пожар возник на четвертом этаже на площади в сто квадратных метров. Некоторое время назад ранг пожара повышен до второго номера.

Пламя охватило кровлю здания. Началось частичное обрушение.

Пятиэтажное здание для Лениздата на набережной реки Фонтанки было построено в 1964 году. Основным направлением стал выпуск массово-политической литературы. В состав издательства входило пять типографий, включая крупнейшую — «Типография имени В. Володарского».

В 2009 году Лениздат был ликвидирован, а на его баз создано «Ленинградское издательство» (Издательский дом «Ленинград»). Часть здания было сдано в аренду.