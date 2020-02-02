Как звезды шоу-бизнеса фантастически экономят благодаря рекламе в соцсетях

Звезды отечественного шоу-бизнеса экономят внушительные суммы благодаря упоминанию в соцсетях различных брендов, компаний по оказанию услуг, фешенебельных отелей и прочего.

Одним из лидеров по такой «экономии» является телеведущая Ксения Собчак, которая несколько раз в неделю в своих постах в Instagram отмечает разнообразные названия. Бонусом является, например, то, что в январе скандальная уроженка Петербурга с семьей в составе троих человек две недели отдыхала в роскошной гостинице на Мальдивах бесплатно. Нужно было лишь регулярно отписывать, как хорошо живется на курорте. Как пишет Teleprogramma.Pro, стоимость проживания трех человек в этом отеле на 14 дней — три миллиона рублей.

Еще одним существенным пунктом в рекламе на своем имени является, как это ни странно звучит, рождение детей. Во время пребывания в элитной клинике нужно лишь ставить теги медучреждения и сфотографироваться со своим малышом или врачами. Так поступили, например, актриса Мария Порошина и певица Саша Савельева.

Телеведущие Дана Борисова и Ксения Бородина регулярно благодарят в Instagram клининговые компании, которые делают уборку в их квартирах. Один рекламный пост у последней стоит полмиллиона рублей, а VIP-уборка квартиры — примерно десять тысяч рублей. Таким образом, похвалив конкретную фирму за хорошую работу один раз, Ксения обеспечивает себя бесплатной уборкой на несколько месяцев вперед.

Многие надевают на светские мероприятия наряды и украшения конкретных брендов, которые выдаются им «на прокат».

Ранее певица Глюкоза опубликовала совместный с Собчак снимок с Мальдивских островов, где они отдыхали в одно и то же время.