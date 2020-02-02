  1. Пятый канал
  4. Как звезды шоу-бизнеса фантастически экономят благодаря рекламе в соцсетях

Как звезды шоу-бизнеса фантастически экономят благодаря рекламе в соцсетях

, 19:47 | Сергей Зеленский 50

Растиражированное имя позволяет почти за просто так получать разнообразные бонусы.

Смотрите также:

Закрыть

Фото, видео: ТАСС/via www.imago-images.de, Instagram @xenia_sobchak, @poroshinamariyamikhaylovna, @sasha_savelieva, @borodylia

Звезды отечественного шоу-бизнеса экономят внушительные суммы благодаря упоминанию в соцсетях различных брендов, компаний по оказанию услуг, фешенебельных отелей и прочего.

Одним из лидеров по такой «экономии» является телеведущая Ксения Собчак, которая несколько раз в неделю в своих постах в Instagram отмечает разнообразные названия. Бонусом является, например, то, что в январе скандальная уроженка Петербурга с семьей в составе троих человек две недели отдыхала в роскошной гостинице на Мальдивах бесплатно. Нужно было лишь регулярно отписывать, как хорошо живется на курорте. Как пишет Teleprogramma.Pro, стоимость проживания трех человек в этом отеле на 14 дней — три миллиона рублей.

Еще одним существенным пунктом в рекламе на своем имени является, как это ни странно звучит, рождение детей. Во время пребывания в элитной клинике нужно лишь ставить теги медучреждения и сфотографироваться со своим малышом или врачами. Так поступили, например, актриса Мария Порошина и певица Саша Савельева.

Телеведущие Дана Борисова и Ксения Бородина регулярно благодарят в Instagram клининговые компании, которые делают уборку в их квартирах. Один рекламный пост у последней стоит полмиллиона рублей, а VIP-уборка квартиры — примерно десять тысяч рублей. Таким образом, похвалив конкретную фирму за хорошую работу один раз, Ксения обеспечивает себя бесплатной уборкой на несколько месяцев вперед.

Многие надевают на светские мероприятия наряды и украшения конкретных брендов, которые выдаются им «на прокат».

Ранее певица Глюкоза опубликовала совместный с Собчак снимок с Мальдивских островов, где они отдыхали в одно и то же время.

Читайте также

+4° Атмосферное давление 733 мм рт. ст.
Относительная влажность 93%
63.14
0.10 69.60
0.18
ТОП-4 самых модных знаков зодиака — мнение астролога

Последние новости

20:45
Неизвестный напал с ножом на прохожих в бельгийском городе Гент
20:42
Новый поворот: «Машине времени» отказали в подарке из госбюджета
20:30
Видео с моментом бегства боксера Кушиташвили в подъезд от Росгвардии
20:22
Рабочая неделя в Петербурге начнется с метели
20:10
Актриса Кристина Кузьмина о борьбе с онкологией: «Не хоронить себя»
20:01
«Мишико, ты не Ванга»: Саакашвили на русском языке напророчил распад Украины

Сейчас читают

«Алексей не ревнует?» — Ковальчук надела платье на голое тело ради Маликова
Момент страшной аварии с Infiniti в Москве попал на видео
Елена Ханга озвучила размер своей пенсии

Новости СМИ2

Интересные материалы

Анастасия Волочкова: биография и лучшие фото из Инстаграма
Новый год 2020 — как встречают в России
🌟 Ольга Бузова: биография звезды [песни и фото]
🌟 Сергей Зверев: полная биография и фото [про сына тоже]