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  4. «Хороши, чертовки!» — Глюкоза и Собчак в купальниках сразили соцсети

«Хороши, чертовки!» — Глюкоза и Собчак в купальниках сразили соцсети

, 22:59 | Анастасия Игонина Фото 1 960

Звезды вместе отправились отдыхать на Мальдивы.

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Фото, видео: Instagram @glukozamusic

Глюкоза поделилась ярким снимком с отдыха на курорте. Фото появилось на странице певицы в Instagram.

В кадре артистка позирует на мальдивском побережье в светло-зеленом купальнике. Вместе с ней на фото запечатлена Ксения Собчак в черном бикини — подруги стоят боком к камере, немного согнув ногу в колене и тесно прижавшись друг к другу. Фото, судя по пояснениям Глюкозы, сделал муж телеведущей.

«Ничто так не украшает женщину, как другая красивая женщина рядом! Глазами Константина Богомолова», — подписала кадр певица.

Instagram @glukozamusic

Подписчики артистки пришли в восторг от длинных ног моделей и лазурной воды океана.

«Хороши, чертовки!»

«Ого! Полегче-полегче!»

«Однозначно очень сексуально», — сообщили фолловеры.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что фанаты в восторге от откровенного декольте Глюкозы.

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