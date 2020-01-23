Глюкоза поделилась ярким снимком с отдыха на курорте. Фото появилось на странице певицы в Instagram.

В кадре артистка позирует на мальдивском побережье в светло-зеленом купальнике. Вместе с ней на фото запечатлена Ксения Собчак в черном бикини — подруги стоят боком к камере, немного согнув ногу в колене и тесно прижавшись друг к другу. Фото, судя по пояснениям Глюкозы, сделал муж телеведущей.

«Ничто так не украшает женщину, как другая красивая женщина рядом! Глазами Константина Богомолова», — подписала кадр певица.

Instagram @glukozamusic

Подписчики артистки пришли в восторг от длинных ног моделей и лазурной воды океана.

«Хороши, чертовки!»

«Ого! Полегче-полегче!»

«Однозначно очень сексуально», — сообщили фолловеры.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что фанаты в восторге от откровенного декольте Глюкозы.