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Минздрав проверит больницу в Чите, где находится больной коронавирусом

, 15:46 | Анастасия Игонина 52

Гражданин Китая пожаловался на условия, в которых ему пришлось оказаться.

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Фото, видео: ТАСС/Смитюк Юрий, /Гердо Владимир, 5-tv.ru

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Минздрав проверит больницу в Чите, в которой проходит лечение больной коронавирусом гражданин Китая. Об этом сообщил Олег Салагай, заместитель главы министерства.

Информацию чиновник опубликовал на своем Telegram-канале. Он подчеркнул, что проверка проводится в связи с жалобой пациента. Известно, что молодой человек сообщал о том, что ему никто не сообщил о том, почему для него был введен карантин. О том, что он был заражен коронавирусом, мужчина узнал только из СМИ — ему о болезни ничего не сказали.

Примечательно, что первый анализ не выявил заболевания — диагноз подтвердился при повторном исследовании. Сейчас гражданин КНР уже идет на поправку, беспокоит его только кашель.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что ВОЗ сообщила о первой смерти от коронавируса вне Китая.

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