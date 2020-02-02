Минздрав проверит больницу в Чите, где находится больной коронавирусом

Минздрав проверит больницу в Чите, в которой проходит лечение больной коронавирусом гражданин Китая. Об этом сообщил Олег Салагай, заместитель главы министерства.

Информацию чиновник опубликовал на своем Telegram-канале. Он подчеркнул, что проверка проводится в связи с жалобой пациента. Известно, что молодой человек сообщал о том, что ему никто не сообщил о том, почему для него был введен карантин. О том, что он был заражен коронавирусом, мужчина узнал только из СМИ — ему о болезни ничего не сказали.

Примечательно, что первый анализ не выявил заболевания — диагноз подтвердился при повторном исследовании. Сейчас гражданин КНР уже идет на поправку, беспокоит его только кашель.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что ВОЗ сообщила о первой смерти от коронавируса вне Китая.