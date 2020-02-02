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  4. В результате обстрела в Алеппо ранения получили операторы иранских телеканалов

В результате обстрела в Алеппо ранения получили операторы иранских телеканалов

, 17:05 | Светлана Шевченко 33

Журналисты приехали для освещения операции сирийской правительственной армии.

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Фото, видео: www.globallookpress.com /Mouneb Taim, REUTERS

Тема:
Война в Сирии 4534

В результате обстрела в Алеппо ранения получили операторы иранских телеканалов. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на сирийское госагентство SANA.

По данным СМИ, пострадали оператор иранского телеканала al-Alam Ибрагим Кухейль и оператор телеканала al-Kawthar Сухайб аль-Мысри. Журналисты приехали для освещения операции сирийской правительственной армии.

Информации об их состоянии пока не поступало.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что раненую в Сирии журналистку RТ Вафу Шабруни привезли на лечение в Петербург.

Тема:
Война в Сирии 4534
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