В результате обстрела в Алеппо ранения получили операторы иранских телеканалов. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на сирийское госагентство SANA.

По данным СМИ, пострадали оператор иранского телеканала al-Alam Ибрагим Кухейль и оператор телеканала al-Kawthar Сухайб аль-Мысри. Журналисты приехали для освещения операции сирийской правительственной армии.

Информации об их состоянии пока не поступало.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что раненую в Сирии журналистку RТ Вафу Шабруни привезли на лечение в Петербург.