«Мишико, ты не Ванга»: Саакашвили на русском языке напророчил распад Украины

Экс-президент Грузии и бывший губернатор Одесской области Михаил Саакашвили предупредил украинцев об опасности распада страны на пять частей.

Саакашвили убежден, что без корректировки политической системы в стране начнет развиваться сепаратизм и, как следствие, нарушится единство страны. Беглый политик не исключил, что Незалежная распадется на пять государств.

«Главное, что наши чиновники должны понять, что нет времени. 3% роста и — дальше сохранение ситуации, опять все пролетит в трубу. Нет у Украины времени», — приводит его слова RT.

Политик отметил, что не ожидает больших экономических катаклизмов. При этом имея такой маленький рост и не имея изменений главных показателей, через какое-то время Украина опять зайдет в очень большой кризис, считает Саакашвили.

«И этот большой кризис выльется в развал страны», — добавил он.

Саакашвили подчеркнул, что сейчас у местных олигархов появились частные армии. Это, по его словам, касается мэра Одессы Геннадия Труханова и главы Харькова Геннадия Кернеса.

«Они готовят инфраструктуру для того, чтобы Украина превратилась в еще пять Украин», — сказал он.

В комментариях пользователи соцсетей обратили внимание, что ярый русофоб выступал в эфире украинского телеканала на русском языке, и напомнили ему: «Мишико, ты не Ванга».

В июле 2019 года Саакашвили сделал другое «гениальное открытие», заявив, что во времена СССР на Украине жилось лучше. Например, по его словам, медицинское обслуживание было качественнее, а в стране не было наглых чиновников.

Саакашвили, который стал третьим президентом Грузии в 2008 году, покинул родину в 2013-м по истечении своих полномочий. В 2015 году на тот момент президент Украины Петр Порошенко предоставил политику гражданство и назначил его губернатором Одесской области. В ноябре 2016 года Порошенко уволил Саакашвили, заявив, что тот значительно ухудшил экономические показатели области, позже Саакашвили лишили и украинского паспорта. Пришедшая в мае 2019 года к власти в Киеве партия «Слуга народа» во главе с президентом Зеленским вернула грузину гражданство Незалежной. Однако в январе грузинские власти заподозрили Михаила Саакашвили в попытке государственного переворота.