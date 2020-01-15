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Грузинские власти заподозрили Михаила Саакашвили в попытке госпереворота

, 19:42 Эфирная новость 10

В эфире грузинского телеканала экс-президент заявил, что в ходе протестов нынешний глава страны мог быть свергнут, но оппозиция упустила момент.

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Фото, видео: ТАСС / Константин Сазончик, 5-tv.ru

Тема:
Вооруженные протесты в Тбилиси 48

Грузинские власти заподозрили экс-президента Михаила Саакашвили в попытке государственного переворота. В МВД Грузии заявили о вероятности привлечения его к уголовной ответственности. Все из-за сделанного несколькими днями ранее заявления Саакашвили об июньских событиях в Тбилиси.

В эфире грузинского телеканала бывший президент заявил, что в ходе протестов нынешний глава страны мог быть свергнут, но оппозиция упустила момент. Правоохранители усмотрели в словах Саакашвили намек на то, что он был лично вовлечен в события, происходившие летом у парламента Грузии.

Тема:
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