Грузинские власти заподозрили Михаила Саакашвили в попытке госпереворота

Грузинские власти заподозрили экс-президента Михаила Саакашвили в попытке государственного переворота. В МВД Грузии заявили о вероятности привлечения его к уголовной ответственности. Все из-за сделанного несколькими днями ранее заявления Саакашвили об июньских событиях в Тбилиси.

В эфире грузинского телеканала бывший президент заявил, что в ходе протестов нынешний глава страны мог быть свергнут, но оппозиция упустила момент. Правоохранители усмотрели в словах Саакашвили намек на то, что он был лично вовлечен в события, происходившие летом у парламента Грузии.