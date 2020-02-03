Как в Минсельхозе предлагают бороться со стаями бродячих собак, нападающими на людей

В Иркутске Следственный комитет начал проверку по факту нападения стаи бродячих собак на восьмилетнюю девочку. Свора едва не растерзала ребенка. У девочки глубокие раны от укусов. Бездомные псы держат в страхе целый район, местные жители боятся выходить из дома без средств самозащиты.

Подобные нападения — далеко не редкость и в других российских регионах. Причем на детей собаки нападают чаще всего — выбирают жертву послабее. Почему голодные стаи свободно бегают по улицам, разбиралась Марина Кравцова.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что неравнодушный житель Петербурга спас кота, упавшего в канал Грибоедова.