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Как в Минсельхозе предлагают бороться со стаями бродячих собак, нападающими на людей

, 8:41 Эфирная новость 24

СК РФ начал проверку после того, как бродячие животные едва не растерзали восьмилетнюю девочку в Иркутске.

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Фото, видео: www.globallookpress.com / Nikolay Titov, 5-tv.ru

В Иркутске Следственный комитет начал проверку по факту нападения стаи бродячих собак на восьмилетнюю девочку. Свора едва не растерзала ребенка. У девочки глубокие раны от укусов. Бездомные псы держат в страхе целый район, местные жители боятся выходить из дома без средств самозащиты.

Подобные нападения — далеко не редкость и в других российских регионах. Причем на детей собаки нападают чаще всего — выбирают жертву послабее. Почему голодные стаи свободно бегают по улицам, разбиралась Марина Кравцова.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что неравнодушный житель Петербурга спас кота, упавшего в канал Грибоедова.

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