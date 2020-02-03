Бабушка Децла до сих пор не знает о смерти внука

Мать рэп-исполнителя Децла (настоящее имя — Кирилл Толмацкий) рассказала о своих переживаниях после смерти сына. Как отметила Ирина Толмацкая в интервью Starhit, несмотря на то, что музыкант ушел из жизни уже год назад, она до сих по утрам разговаривает с ним и хранит память о произошедшем.

По словам родительницы артиста, сейчас она вынуждена общаться с отцом исполнителя, чтобы вместе с ним вступить в наследство своего сына и передать его внуку Тони. Однако это не все проблемы, которыми Ирина озабочена на данный момент. Как она призналась в беседе с журналистами, дополнительное беспокойство ей доставляет здоровье матери. Оказывается, бабушка Децла до сих пор не знает, что ее внука больше нет.

«Она плохо слышит, плохо понимает — болезнь Альцгеймера никто не отменял. Мама до сих пор не знает, что случилось с ее любимым внуком, — поделилась Толмацкая и добавила — чтобы не сойти с ума, некоторые пьют, сидят на антидепрессантах. А я просто стараюсь заполнить пустоту делами: книга, коллекция одежды, сейчас памятник еще будем делать Кирюше».

Децл скончался в ночь со 2-го на 3 февраля. Сердце музыканта остановилось спустя полчаса после окончания концерта в Ижевске. Сообщалось, что медики диагностировали у артиста гипертрофическую кардиомиопатию.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что отец Децла сомневается, что Тони его внук.