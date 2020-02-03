  1. Пятый канал
  4. Бабушка Децла до сих пор не знает о смерти внука

Бабушка Децла до сих пор не знает о смерти внука

, 11:53 | Карина Бернтгольц 36

Мать рэп-исполнителя дала откровенное интервью, в ходе которого рассказала, как семья переживает уход из жизни музыканта.

Фото: Instagram @juzeppejostko

Тема:
Умер рэпер Децл 90

Мать рэп-исполнителя Децла (настоящее имя — Кирилл Толмацкий) рассказала о своих переживаниях после смерти сына. Как отметила Ирина Толмацкая в интервью Starhit, несмотря на то, что музыкант ушел из жизни уже год назад, она до сих по утрам разговаривает с ним и хранит память о произошедшем.

По словам родительницы артиста, сейчас она вынуждена общаться с отцом исполнителя, чтобы вместе с ним вступить в наследство своего сына и передать его внуку Тони. Однако это не все проблемы, которыми Ирина озабочена на данный момент. Как она призналась в беседе с журналистами, дополнительное беспокойство ей доставляет здоровье матери. Оказывается, бабушка Децла до сих пор не знает, что ее внука больше нет.

«Она плохо слышит, плохо понимает — болезнь Альцгеймера никто не отменял. Мама до сих пор не знает, что случилось с ее любимым внуком, — поделилась Толмацкая и добавила — чтобы не сойти с ума, некоторые пьют, сидят на антидепрессантах. А я просто стараюсь заполнить пустоту делами: книга, коллекция одежды, сейчас памятник еще будем делать Кирюше».

Децл скончался в ночь со 2-го на 3 февраля. Сердце музыканта остановилось спустя полчаса после окончания концерта в Ижевске. Сообщалось, что медики диагностировали у артиста гипертрофическую кардиомиопатию.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что отец Децла сомневается, что Тони его внук.

Тема:
Умер рэпер Децл 90
28 дек
Фанаты Децла после поджога его могилы планируют установить там камеру
26 дек
Неизвестные сожгли могилу Децла в Москве
7 нояб
«Было больно это смотреть»: отец Децла рассказал о фильме про сына
7 окт
В сети появился трейлер документального фильма о Децле
26 сент
Автор фильма о Децле назвал дату премьеры
3 сент
«Не ожидала смены замков»: вдова Децла рассказала в соцсетях о поведении свекрови
6 авг
Вдова Децла выступила против ДНК-экспертизы сына для получения наследства
22 июл
Мать Децла опубликовала архивное видео в честь дня рождения сына
29 июн
Вдова Децла очаровала подписчиков полуобнаженным фото
8 июн
Видео: Децл посмертно удостоен премии МУЗ-ТВ за вклад в развитие хип-хоп музыки

Читайте также

Атмосферное давление 736 мм рт. ст.
Относительная влажность 86%
63.14
0.10 69.60
0.18
Гороскоп на 3 февраля: Луна в Тельце благоприятствует финансовым вложениям

Последние новости

12:04
РЖД приостановили сообщение между Россией и Северной Кореей
12:01
Москвичка лишилась шубы за миллион рублей
11:59
Венецию перекрыли из-за авиабомбы
11:53
Бабушка Децла до сих пор не знает о смерти внука
11:39
«Он сказал, что никого не бил»: Тренер Кушиташвили о задержании боксера
11:38
Актриса озвучивания аниме скончалась в Москве после ночи с крупным бизнесменом

Сейчас читают

Дым и запах керосина: пассажирка рейса «Париж—Москва» рассказала о страшном полете
«В кабине пилота произошла потасовка»: пассажир о крайне необычном полете из Парижа в Москву
Гороскоп на 3 февраля: Луна в Тельце благоприятствует финансовым вложениям

Новости Lentainform

Загрузка...

Интересные материалы

Анастасия Волочкова: биография и лучшие фото из Инстаграма
Новый год 2020 — как встречают в России
🌟 Ольга Бузова: биография звезды [песни и фото]
🌟 Сергей Зверев: полная биография и фото [про сына тоже]