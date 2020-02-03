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  4. Погода в Санкт-Петербурге снова побила рекорд — на этот раз 27-летней давности

Погода в Санкт-Петербурге снова побила рекорд — на этот раз 27-летней давности

, 11:30 | Светлана Александрова 45

На ближайшие несколько дней синоптики обещают возвращение зимы в Северную столицу.

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Фото, видео: ТАСС / Zuma, Ковалев Петр, Valya Egorshin

Тема:
Погода 4207

Погода в Санкт-Петербурге в воскресенье побила рекорд 27-летней давности — столбик термометра в этот день стремился к плюс шести градусам.

«Вчера мы перекрыли показатели 1993 года. Тогда, 2 февраля, было плюс 4,5 градуса, а вчера воздух прогрелся до плюс 5,7 градуса», — цитирует Интерфакс главного синоптика Северной столицы Александра Колесова.

Однако, по его словам, новых температурных рекордов в ближайшие дни ожидать не стоит. На предстоящей неделе в Петербург придет зима с хоть и небольшими, но морозами и снегом.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что на Крещение, 19 января, в Санкт-Петербурге был побит абсолютный рекорд тепла за 122 года — вместо крещенских морозов столбик термометра показывал плюс 4,4 градуса. Самым теплым в истории метеонаблюдений в Северной столице был весь январь.

Тема:
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