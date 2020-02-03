Венецию перекрыли из-за авиабомбы

Экстренная эвакуация прошла в Венеции. Недалеко от набережной в центре города обнаружили двухсоткилограммовый снаряд времен Второй мировой войны. На место прибыли саперы. По их оценкам, бомба могла взорваться в любой момент. Пришлось срочно эвакуировать более трех с половиной тысяч местных жителей, остановили и общественный транспорт.

Операция по разминированию заняла несколько часов. В итоге власти сообщили — бомбу вывезли на безопасное расстояние от города, и в ближайшее время она будет уничтожена в открытом море.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что три тысячи человек эвакуировали в Берлине из-за бомбы времен Второй мировой войны.