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Венецию перекрыли из-за авиабомбы

, 11:59 Эфирная новость 10

Двухсоткилограммовый снаряд времен Второй мировой войны нашли недалеко от набережной в центре города.

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Фото, видео: www.globallookpress.com / Stefan Puchner; 5-tv.ru

Экстренная эвакуация прошла в Венеции. Недалеко от набережной в центре города обнаружили двухсоткилограммовый снаряд времен Второй мировой войны. На место прибыли саперы. По их оценкам, бомба могла взорваться в любой момент. Пришлось срочно эвакуировать более трех с половиной тысяч местных жителей, остановили и общественный транспорт.

Операция по разминированию заняла несколько часов. В итоге власти сообщили — бомбу вывезли на безопасное расстояние от города, и в ближайшее время она будет уничтожена в открытом море.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что три тысячи человек эвакуировали в Берлине из-за бомбы времен Второй мировой войны.

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