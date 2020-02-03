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Никаких стереотипов: в России будут продавать Барби с витилиго и протезами

, 14:10 | Максим Чугункин 47

Детская игрушка станет наглядным пособием по проблемам инвалидности и будет воспитывать толерантность с юных лет.

Фото, видео: YouTube / Azusa Barbie; www.globallookpress.com / Daniel Karmann

Производитель знаменитой куклы Барби Mattel выпустил в продажу линейку Fashionista, посвященную индивидуальной красоте и уникальности современных женщин. Так, например, на полках российских магазинов скоро можно будет увидеть не только однотипных и «стандартных» красавиц, но и кукол в инвалидных колясках, с болезнью витилиго или с протезами ног, сообщили агентству «Москва» в российском представительстве компании.

Скриншот с сайта Barbie.mattel.com

Как заявляют разработчики, эти игрушки как нельзя лучше подходят для того, чтобы рассказать маленьким детям о проблемах инвалидности и научить их толерантности. Кроме того, Mattel уже несколько лет подряд придерживается концепции «ухода от сексистских стереотипов», в результате чего на свет появились Барби пяти типов телосложения, 22 оттенков кожи, с 94 вариантами цветов волос и 13 цветами глаз. Также сообщается, что в продажу поступят лысые модели игрушки.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как агрессивная феминистка раскритиковала комикс из-за пышногрудой героини. После ловкого ответа автора ей пришлось закрыть Twitter.

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