Актриса турецкого сериала «Великолепный век» показала редкое семейное фото

Звезда сериала «Великолепный век» актриса Нур Феттахоглу показала редкое фото с семьей — на снимке муж — бизнесмен Левент Везироглу — вместе с артисткой ласково целуют любимую наследницу Элису Гюзин.

Трехлетняя малышка сидит на руках у счастливых родителей, которые целуют девочку в обе щеки.

Актриса и бизнесмен не скрывают, что счастливы в браке, несмотря на прошлые размолвки. В 2015 году пара намеревалась разойтись после пяти лет совместной жизни. Все же Нур нашла в себе силы оставить былые обиды — уже через год, в начале февраля у пары появилась на свет желанная дочь.

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«Что такое любовь? Это чувство порождает дружба, доброта. Любовь была трудом и породила путь к счастью. Моя любовь, моя частичка и спутник! Самое дорогое», — добавила актриса.

39-летняя Нур Феттахоглу, сыгравшая в сериале «Великолепный век» роль наложницы султана Сулеймана Махидевран, дважды была замужем. Впервые предложение руки и сердца Феттахоглу получила в 2008 году от избранника Мурата Айсана, но брак не был продолжительным — через три года супруги развелись.

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