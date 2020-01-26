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  4. Актриса турецкого сериала «Великолепный век» показала редкое семейное фото

Актриса турецкого сериала «Великолепный век» показала редкое семейное фото

, 13:27 | Алиса Старжевская 741

На снимке Нур Феттахоглу вместе с супругом Левентом Везироглу нежно целуют маленькую дочь.

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Фото, видео: Instagram @eclipsnf

Звезда сериала «Великолепный век» актриса Нур Феттахоглу показала редкое фото с семьей — на снимке муж — бизнесмен Левент Везироглу — вместе с артисткой ласково целуют любимую наследницу Элису Гюзин.

Трехлетняя малышка сидит на руках у счастливых родителей, которые целуют девочку в обе щеки.

Актриса и бизнесмен не скрывают, что счастливы в браке, несмотря на прошлые размолвки. В 2015 году пара намеревалась разойтись после пяти лет совместной жизни. Все же Нур нашла в себе силы оставить былые обиды — уже через год, в начале февраля у пары появилась на свет желанная дочь.

Instagram @eclipsnf

«Что такое любовь? Это чувство порождает дружба, доброта. Любовь была трудом и породила путь к счастью. Моя любовь, моя частичка и спутник! Самое дорогое», — добавила актриса.

39-летняя Нур Феттахоглу, сыгравшая в сериале «Великолепный век» роль наложницы султана Сулеймана Махидевран, дважды была замужем. Впервые предложение руки и сердца Феттахоглу получила в 2008 году от избранника Мурата Айсана, но брак не был продолжительным — через три года супруги развелись.

Ранее 5-tv.ru писал, что звезда сериала «Великолепный век» Бурак Озчивит впервые показал фото сына.

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