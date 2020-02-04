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Мила Йовович раскрыла секрет имени новорожденной дочери

, 2:18 | Анастасия Игонина 65

Малышка Ошин родилась в «зеркальную» дату — 2 февраля 2020 года.

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Фото, видео: Instagram @millajovovich

Мила Йовович поделилась трогательными снимками новорожденной дочери. Это третий ребенок актрисы и режиссера Пола Андерсона.

Звезда рассказала, что девочку назвали Ошин Ларк Эллиот Йовович-Андерсон. Мила призналась, что семья долго не могла определиться со средним имени нового члена семьи. Йовович с мужем хотели выбрать имя Эллиот, а мама артистки и старшая дочь Эвер настаивали на Ларк. В итоге было решено оставить оба имени.

Instagram @millajovovich

Поклонники Милы пришли в восторг от первых снимков малышки. В комментариях они завалили актрису поздравлениями, а новорожденную Ошин — комплиментами.

«Шлю вам тонны любви! Вы прекрасны!»

«Ошин — это маленькое чудо! Поздравляю!»

«Какая чудесная девочка. Не могу смотреть на фото, не плача от счастья», — пишут фолловеры.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что дочь Милы Йовович показала первое фото только что родившейся сестры.

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