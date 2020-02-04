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  4. Путин обсудил с королем Саудовской Аравии ситуацию на мировом рынке нефти

Путин обсудил с королем Саудовской Аравии ситуацию на мировом рынке нефти

, 2:39 Эфирная новость 20

Впервые с января 2019 года цена нефти марки Brent упала ниже 55 долларов.

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Фото, видео: 5-tv.ru

Из-за коронавируса в Китае резко упал спрос на нефть. Ее потребление там сократилось на 20%.

На этом фоне лихорадит и мировые биржи. Цена нефти марки Brent упала ниже 55 долларов — впервые с января прошлого года.

Вечером 3 февраля ситуацию на рынке углеводородов Владимир Путин по телефону обсудил с королем Саудовской Аравии — Сальманом бен-Абдель Азизом Аль-Саудом.

Как сообщает пресс-служба Кремля, стороны договорились и дальше координировать свои действия в формате «ОПЕК плюс».

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Россия побила постсоветский рекорд по добыче нефти.

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