Как проходит предварительный этап президентских выборов в США

В США стартовал предварительный этап президентских выборов. В гонку включились 11 кандидатов. Итоги праймериз Демократической партии подведут в июне. Тогда и станет известно имя политика, который будет главным соперником Дональда Трампа на основных выборах. Они пройдут в ноябре этого года.

То, что происходит на праймериз сейчас, можно назвать не иначе как публичной поркой президента США. Как только не называл Трампа руководитель импичмента Адам Шифф — и человеком без характера, и без этического компаса.

За стартом предвыборной гонки в Америке следит Светлана Бобруенко.

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