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Как проходит предварительный этап президентских выборов в США

, 6:46 Эфирная новость 26

Американского лидера изберут в ноябре 2020 года.

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Фото, видео: 5-tv.ru

В США стартовал предварительный этап президентских выборов. В гонку включились 11 кандидатов. Итоги праймериз Демократической партии подведут в июне. Тогда и станет известно имя политика, который будет главным соперником Дональда Трампа на основных выборах. Они пройдут в ноябре этого года.

То, что происходит на праймериз сейчас, можно назвать не иначе как публичной поркой президента США. Как только не называл Трампа руководитель импичмента Адам Шифф — и человеком без характера, и без этического компаса.

За стартом предвыборной гонки в Америке следит Светлана Бобруенко.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о независимость по-британски, или что Америка выигрывает от Brexit?

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