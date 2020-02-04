«Будет сюрпризом»: На Украине заявили о подготовке новых исков против России

Украина изучает возможность подачи новых исков против РФ в международные судебные инстанции. Об этом сообщил министр юстиции Незалежной Денис Малюська.

По словам главы ведомства, сейчас речь идет о подаче одного-двух требований, однако чего именно они касаются, он не уточнил. Как отметил Малюська, Минюст Украины пока занимается только сбором доказательств и обоснований своих исков.

«Подадим, а потом сообщим. Поскольку с той стороны тоже за нами следят. Пока что мы находимся на этапе сбора доказательств, обоснований. Пусть это будет сюрпризом», — рассказал глава украинского ведомства изданию «Главком».

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