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  4. «Будет сюрпризом»: На Украине заявили о подготовке новых исков против России

«Будет сюрпризом»: На Украине заявили о подготовке новых исков против России

, 9:46 | Карина Бернтгольц 77

По словам министра юстиции страны Дениса Малюськи, на данный момент идет сбор доказательств для предъявления требований российской стороне.

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Фото, видео: Izvestia.kiev.ua; www.globallookpress.com / Tom Schneider, Carsten Reisinger

Украина изучает возможность подачи новых исков против РФ в международные судебные инстанции. Об этом сообщил министр юстиции Незалежной Денис Малюська.

По словам главы ведомства, сейчас речь идет о подаче одного-двух требований, однако чего именно они касаются, он не уточнил. Как отметил Малюська, Минюст Украины пока занимается только сбором доказательств и обоснований своих исков.

«Подадим, а потом сообщим. Поскольку с той стороны тоже за нами следят. Пока что мы находимся на этапе сбора доказательств, обоснований. Пусть это будет сюрпризом», — рассказал глава украинского ведомства изданию «Главком».

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Крыму ответили на требование администрации морских портов Украины (АМПУ) о компенсации убытков из-за присоединения полуострова к России.

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