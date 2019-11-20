В Крыму ответили на требование Киева компенсировать убытки

Киевским властям необходимо отойти от обвинительных исков в адрес Москвы и приступить к конструктивному диалогу. Так отреагировал на требование Администрации морских портов Украины (АМПУ) о компенсации убытков из-за присоединения Крыма к России руководитель комитета по межнациональным отношениям крымского парламента Юрий Гемпель, сообщает RT.

По мнению политика, Незалежная в настоящий момент находится в процессе стагнации и испытывает явную нехватку средств на текущие государственные расходы.

«Они сегодня пытаются найти эти деньги в Европе, и в том числе востребовать какие-то деньги с Российской Федерации», — сказал Юрий Гемпель.

Председатель парламентского комитета подчеркнул, что выдвинутые украинскими властями претензии не имеют под собой никаких юридических оснований. Юрий Гемпель считает, что Киеву стоит начать выстраивать добрососедские отношения с Россией и возобновить торговые связи. При таких условиях экономическое положение Украины может выправиться.

В АМПУ заявили, что стоимость госимущества, закрепленного за ее филиалами и якобы незаконно присвоенного властями Крыма, превышает один миллиард гривен. При отсутствии в течение полугода реакции на требование о компенсации от российского правительства, в Администрации намерены пожаловаться в международный арбитраж.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что украинский вице-премьер заявил о готовности к снятию санкций с России.