Три автомобиля сгорели на парковке в центре Краснодара

Три автомобиля вспыхнули на парковке в центре Краснодара. Как стало известно 5-tv.ru, ЧП произошло утром 4 февраля на перекрестке улиц Октябрьской и Буденного неподалеку от Сенного рынка.

Пожарные расчеты прибыли на место через десять минут. Общая площадь пожара составила 20 квадратных метров. Отмечается, что машины выгорели полностью и восстановлению не подлежат. Дознавателям предстоит выяснить причины произошедшего.

По неподтвержденным данным, инцидент может быть связан с нехваткой парковочных мест.