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Три автомобиля сгорели на парковке в центре Краснодара

, 9:04 | Василий Заика 22

ЧП произошло утром 4 февраля неподалеку от Сенного рынка.

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Фото, видео: Известия / Андрей Эрштрем; Instagram @chp_krd

Три автомобиля вспыхнули на парковке в центре Краснодара. Как стало известно 5-tv.ru, ЧП произошло утром 4 февраля на перекрестке улиц Октябрьской и Буденного неподалеку от Сенного рынка.

Пожарные расчеты прибыли на место через десять минут. Общая площадь пожара составила 20 квадратных метров. Отмечается, что машины выгорели полностью и восстановлению не подлежат. Дознавателям предстоит выяснить причины произошедшего.

По неподтвержденным данным, инцидент может быть связан с нехваткой парковочных мест.

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