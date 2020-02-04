Видео с места смертельного ДТП микроавтобуса и грузовика под Воронежем

В смертельном ДТП в Воронежской области погибли два человека, еще трое получили ранения различной степени тяжести. Как сообщает ТАСС, рано утром в Павловском районе Воронежской области столкнулись микроавтобус и грузовик.

«В 05:50 мск на 654-м км автодороги М4 «Дон» в Павловском районе Воронежской области 49-летний водитель, управляя автомобилем «Мерседес спринтер» двигаясь в сторону Москвы допустил касательное столкновение с грузовым автомобилем под управлением 60-летнего мужчины, после чего микроавтобус съехал в кювет. На месте погиб водитель «Мерседеса» и его пассажир. Еще трое доставлены в больницу с травмами различной степени тяжести», — цитирует агентство сообщение пресс-службы регионального управления МВД.

По его словам, в пассажирском транспорте находились в общей сложности 10 человек, детей среди погибших и пострадавших нет.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в ДТП грузовика и легкового авто под Воронежем погибли четыре человека.