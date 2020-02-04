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Путин присвоил Краснову чин действительного государственного советника юстиции

, 10:47 | Карина Бернтгольц 25

Соответствующий указ опубликован на официальном портале правовой информации.

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Фото, видео: ТАСС / Новодережкин Антон; www.globallookpress.com / Kremlin Pool, Klaus Ohlenschläger

Президент России Владимир Путин подписал указ о присвоении классного чина действительного государственного советника юстиции генеральному прокурору страны Игорю Краснову. Соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Краснов был назначен на должность генпрокурора РФ 22 января после того, как Юрий Чайка покинул должность из-за перехода на другую работу. Он стал полномочным представителем президента Российской Федерации в Северо-Кавказском федеральном округе.

С 2016 года Игорь Краснов занимал должность заместителя председателя Следственного комитета РФ, в 2017-м был назначен генерал-лейтенантом юстиции. Он расследовал ряд резонансных уголовных дел, в том числе покушение на Анатолия Чубайса, убийство судьи Московского городского суда Эдуарда Чувашова, убийство чемпиона мира по тайскому боксу Муслима Абдуллаева и другие.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Игорь Краснов поддержал инициативу Валентины Матвиенко о поправке в Конституцию. Глава Совета Федерации предложила закрепить обязанность генпрокурора в главном документе страны ежегодно докладывать о деятельности ведомства в верхней палате парламента.

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